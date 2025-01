Palmeiras estuda contratação de Jorginho, do Arsenal

Jorginho durante partida com o Arsenal - Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP

O ítalo-brasileiro Jorginho pode reforçar o Palmeiras em 2025. Jogador do Arsenal há três temporadas, o volante de 33 anos está em fim de contrato com a equipe inglesa, o que pode facilitar a sua vinda ao futebol brasileiro. Apesar do interesse, o alviverde ainda não abriu negociações.

Segundo a ESPN, a oferta partiu por parte dos representantes de Jorginho, que tem o seu vínculo com os Gunners encerrado em junho deste ano. Portanto, o atleta já está liberado para assinar com qualquer outra equipe, sabendo que não irá renovar com o Arsenal.

No entanto, apesar da oferta, o interesse do Palmeiras segue no meia Andreas Pereira, do Fulham e da Seleção Brasileira. A espera da resposta do brasileiro é o que mantém as conversas com Jorginho não muito avançadas.

Caso a contratação seja feita, esta será a primeira vez que o volante vestirá a camisa de um time do Brasileirão, tendo em vista que fez toda a carreira na Europa, também se naturalizando italiano e jogando pela Seleção Azzurra. Foi revelado pelo Hellas Verona, seguindo para o Napoli, Chelsea e Arsenal. No período, venceu a Eurocopa, Champions League, Mundial de Clubes e Europa League.