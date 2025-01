Multicampeão, David Luiz encaminha acerto com o Fortaleza

David luiz se aproxima de acerto com o Fortaleza - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

O zagueiro David Luiz está próximo de retornar ao Nordeste, desta vez para vestir a camisa do Fortaleza. O defensor, de 37 anos, foi revelado pelo Esporte Clube Vitória e está muito próximo de ser anunciado pelo Leão do Pici.

David Luiz chega após quatro temporadas vestindo a camisa do Flamengo, onde venceu uma Libertadores, dois títulos da Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Anteriormente, o zagueiro viveu uma longa passagem no futebol europeu, representando equipes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal.

A delegação do Fortaleza viaja aos Estados Unidos nesta sexta-feira, 10, para iniciar a sua Pré-temporada, visando as cinco competições que a equipe terá em 2025: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Segundo o Diário do Nordeste, a expectativa é que o atleta já se junte ao elenco.

Livre no mercado, David Luiz também recebeu propostas do Áustria Viena, da Áustria, e Olympiakos, da Grécia. No entanto, acabou sendo convencido pelo projeto do Leão do Pici.

Para a posição, o zagueiro chega para dar dor de cabeça para o treinador Vojvoda, que tem outras quatro opções: os argentinos Brítez e Cardona, o chileno Kuscevic, Titi, e Gastón Ávila.