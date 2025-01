Baiana, Tamara Bolt se destaca e reforça vice-campeão da NWSL

Tamara comemorando gol - Foto: Daniel Marenco | SC Internacional

A baiana Tamara Bolt será mais um nome do futebol brasileiro na National Women's Soccer League (NWSL), principal competição de futebol feminino dos EUA. A atleta se destacou vestindo as cores do Internacional, chamando atenção do atual vice-campeão nacional.

Nascida e criada em Salvador, especificamente em Fazenda Coutos, Bolt reforçou a equipe colorada em 2021, atuando em cinco temporadas, somando 72 jogos, marcando dez gols e cinco assistências.

Sua história com o futebol iniciou através do projeto esportivo chamado 'Catalunha' comandado pelo professor João. Depois de atuar pela escolinha na Copa das Favelas, organizada pelo Sport Club Camaçariense, foi observada pelo Diretor Djailton do Bahia e integrou a equipe sub-18.

Com a revelação da atleta, o Bahia recebe 40% do valor da transferência, que foi de 300 mil reais, sendo 120 mil para o Esquadrão, tendo em vista que detinha parte dos direitos econômicos. Com o clube baiano, atuou em 12 jogos, marcando quatro gols e colaborando com uma assistência.