Filho de baiana, atacante sueco é alvo de clubes do Brasileirão

Eliasson em ação pela seleção sueca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Atacante do AEK Athens, da Grécia, e da seleção da Suécia, Niclas Eliasson, de 29 anos, pode pintar no futebol brasileiro. Desejo antigo do Grêmio, o sueco também interessa ao Santos e está perto de realizar seu desejo de jogar no Brasil. Eliasson, inclusive, acompanha o Brasileirão e fala português, já que sua mãe é baiana.

O sueco-brasileiro é um jogador de velocidade canhoto, que atua nos dois lados do campo, principalmente pelo direito, e é o responsável pelas bolas paradas do AEK. Atualmente seu contrato vai até 2028 e o atleta é avaliado em cerca de 4,5 milhões de euros, algo próximo a R$ 32 milhões

Eliasson está no AEK desde 2022, onde atuou em 90 partidas pelo AEK, contribuindo com nove gols e 23 assistências. O clube de Atenas venceu o Campeonato Grego de 2022/2023 e encerrou a sequência de três taças do Olympiacos. Ainda em 2023, ficou com o título da Taça da Grécia.