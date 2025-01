"Carinho da torcida foi crucial para eu escolher o Vitória", diz Rato

Wellington Rato foi apresentado nesta sexta-feira, 10 - Foto: Marcello Góis / Agência A Tarde

O Esporte Clube Vitória apresentou, na tarde desta sexta-feira, 10, seu mais novo reforço para a temporada: o atacante, ex-São Paulo, Wellington Rato, foi recebido durante coletiva de imprensa no CT Manoel Pontes Tanajura. O jogador destacou sua felicidade em vestir a camisa rubro-negra e o apoio recebido da torcida desde o início das negociações.

“Estou muito feliz de estar aqui no Vitória, vestindo essa camisa, representando essa torcida, essa cidade. Espero poder contribuir da minha maneira. Desde a negociação, pedi muita direção a Deus, e Ele abriu essa porta. Sabia que esse era o lugar certo para mim. Estou muito feliz e espero corresponder à altura da minha alegria e da confiança do clube", declarou o jogador.

Leia mais:

>> Vitória anuncia Bet7K como "maior patrocínio da história"

>> Vitória inaugura novo estacionamento no Barradão

>> Torcedor mirim aborda Wagner Leonardo, que revela: "Fico no Leão"

O atacante também falou sobre suas expectativas no Leão e garantiu entrega total dentro e fora de campo: “É uma nova história, um novo clube, uma nova torcida que me acolheu muito bem. Espero poder retribuir esse carinho. Os torcedores podem esperar um cara aguerrido, comprometido, lutando dentro e fora de campo pelos meus companheiros. Queremos fazer um ano abençoado, cheio de vitórias e conquistas.”

Rato ainda ressaltou a influência do carinho da torcida na sua decisão de se juntar ao Vitória. "O afeto do torcedor foi crucial para a minha escolha. Desde as negociações, recebi muitas mensagens de acolhimento e carinho. Isso pesou muito na minha decisão.”