"História não se vende", diz Wagner Leonardo após interesse do Bahia

O zagueiro Wagner Leonardo quebrou o silêncio em meio ao interesse do Bahia em contratar o defensor do Vitória. Em publicação realizada nas redes sociais, o jogador de 25 anos provocou o rival deixando claro seu interesse em continuar no Rubro-Negro.

O atleta postou um vídeo com momentos marcantes no Leão da Barra, incluindo os gols marcados diante do Tricolor na final do Campeonato Baiano de 2024. "História não se vende", comentou Wagner Leonardo em publicação no Instagram.

O Bahia demostrou interesse em contratar o zagueiro, mas qualquer tipo de negociação foi descartada pelo Rubro-Negro, que só aceita liberar o jogador ao rival através do pagamento da multa rescisória, no valor de de R$ 350 milhões.