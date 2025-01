Mota rejeita interesse do Bahia em Wagner Leonardo: "Ele é Vitória"

Fábio Mota falou sobre a situação durante coletiva, nesta sexta-feira, 10 - Foto: Marcello Góis / Agência A Tarde

Em coletiva realizada nesta sexta-feira, 10, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, comentou sobre a situação envolvendo o capitão Wagner Leonardo, que se tornou assunto nos bastidores da rivalidade Ba-Vi após especulações sobre o interesse do Bahia no zagueiro. Mota não apenas negou a possibilidade de negociação, como também criticou a abordagem do rival.

O presidente rubro-negro destacou a qualidade de Wagner Leonardo, afirmando que ele é um atleta que qualquer clube do Brasil gostaria de ter. "Ele tem contrato conosco até 2028, com uma multa estipulada em R$ 300 milhões, mas evidentemente que não é por isso que vamos segurar um atleta. Quando o jogador recebe uma proposta diferente e quer ir embora, não tem sentido ser segurado", disse Mota, reforçando o compromisso do jogador com o clube.

Mota também fez questão de criticar a forma como o Bahia procurou o jogador: "Se um dia eu, como presidente do Vitória, tiver vontade de contar com algum atleta do Bahia, pode ter certeza que procurarei a direção do clube para formalizar uma proposta concreta", declarou, ressaltando que até o momento, o Vitória não recebeu uma proposta oficial, apenas sondagens e telefonemas sobre o interesse no zagueiro.

O presidente do Vitória destacou que Wagner Leonardo, apesar de ter recebido uma proposta financeiramente vantajosa, deixou claro que não tem interesse em deixar o clube. "A proposta de fato chegou ao Wagner, oferecendo mundos e fundos, mas o Wagner é Vitória, e não vai sair por dinheiro, até porque recebeu uma proposta melhor. Ele não quer sair do Vitória", afirmou.

Fábio Mota ainda reforçou o planejamento do clube para a temporada e a importância de manter seus principais jogadores: "O Vitória precisa de dinheiro, sim, estamos apertados, mas temos um planejamento que visa ganhar títulos. Não podemos nos desfazer de ativos importantes", concluiu, confirmando Wagner Leonardo como o capitão do time para 2025.

"Tenho o desejo de vê-lo erguendo a taça de campeão baiano lá na Arena Fonte Nova", finalizou Mota, em uma clara demonstração de confiança no jogador e na trajetória do clube.