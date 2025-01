Vitória anuncia atacante e provoca Bahia com arte

Jogador tem contrato até 2026 - Foto: Divulgação | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória anunciou, neste sábado, 11, a contratação do atacante Fabrício Santos, o Fabri, que chega do Levante, da Espanha.

Ao anunciar a chegada do jogador, que tem contrato até 2026, o Rubro-Negro aproveitou para provocar o rival, Bahia, com um arte em 'desenho de palito'.

A provocação surgiu após torcedores do Tricolor de Aço acusarem o adversário de copiar o modelo de apresentação dos atletas com vídeos. Os rubro-negros, então, sugeriram, em forma de brincadeira, que o clube começasse a anunciar os jogadores com desenho.

"Bem-vindo ao Esporte Clube Vitória, Fabri", escreveu o clube nas redes sociais.

Apesar da provocação, o Vitória divulgou em seguida um vídeo em que anuncia a contração do jogador, no Instagram.