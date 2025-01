Bahia é derrotado pelo Capivariano e passa em segundo na Copinha

Bahia perde para o Capivariano e termina em segundo no grupo da Copinha - Foto: Natália Lima / @@nlfo.to

Classificado por antecipação, o Bahia encerrou a primeira fase da Copa São Paulo com derrota. Na noite desta sexta-feira, 10, os Pivetes de Aço foram superados pelo Capivariano por 3 a 0, na Arena Capivari, no interior paulista, válida pela 3ª rodada do grupo 16.

Com o revés, o Tricolor se classificou na segunda colocação da sua chave, com seis pontos somados. Nas duas primeiras partidas, triunfos por 2 a 0 contra o Sergipe e 1 a 0 contra o Madureira.

O Esquadrão de Aço terá como adversário na segunda fase da Copinha o Desportio Brasil. O jogo será neste domingo, 12, com horário a ser confirmado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).