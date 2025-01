'Haaland do Sertão' marca e Bahia vence Sergipe na estreia da Copinha

Jogadores do Bahia celebram gol contra o Sergipe - Foto: Jhony Pinho | EC Bahia

A estreia do Bahia na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi com o pé direito. Neste sábado, 4, o Tricolor venceu o Sergipe por 2 a 0 com gols de Gerald e Dell, o Haaland do Sertão, em duelo válido pela 1ª rodada do Grupo 16. O jogo foi realizado na Arena Capivari, no interior de São Paulo.

Com uma equipe sub-17, a mais jovem de toda a competição, o Bahia volta a campo na próxima terça-feira, 7, contra o Madureira, às 21h30. No outro jogo do grupo, o Capivariano venceu o Madureira por 1 a 0.