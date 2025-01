Estrela de Março é derrotado em estreia na Copinha

Zagueiro do Sfera comemora gol sobre o Estrela de Março - Foto: Tainá Araújo | Copinha

O Estrela de Março foi derrotado pelo Sfera-SP na tarde deste sábado, 4, por 2 a 1, em jogo da 1ª rodada do Grupo 26 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O zagueiro Cruz, em lances de bola aérea, marcou os dois gols da equipe paulista, enquanto Alessandro diminuiu para o clube de Salvador.

Leia mais:

>> Vitória tem interesse em meia do Palmeiras e empresário se posiciona

>> Sem espaço? Bahia anuncia empréstimo de volante ao América-MG

>> Após expulsão, Vinicius Júnior pode ser suspenso por até 12 jogos

Na sequência da competição, o Estrela de Março encara o América-MG, às 15h15 de terça-feira, 7. A equipe baiana encerra a participação na fase de grupos contra o Piauí, às 13h do dia 10 de janeiro. Todos os jogos do grupo são realizados no Estádio Amadeu Mosca, em Salto, interior de São Paulo.

Outros representantes baianos, o Vitória estreou na sexta-feira, 3, vencendo o São José por 2 a 0, enquanto Bahia e Vitória da Conquista entram em campo neste sábado, 4, e domingo, 5, respectivamente.