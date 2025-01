Sem espaço? Bahia anuncia empréstimo de volante ao América-MG

Miquéias, volante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Fora dos planos do Bahia para a próxima temporada, o volante Miquéias foi oficializado, nesta sexta-feira, 3, como novo reforço do América-MG. O meio-campista de 23 anos foi emprestado até o final de 2025 e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube mineiro.

Leia mais:

>> Fora dos planos para 2025, Matheus Bahia entra na mira do São Paulo

>> Ceni e mais sete entram em último ano de contrato no Bahia; veja lista

>> Gramado do Joia vira problema para estreia do Bahia no Baianão

Contratado pelo Tricolor em 2021 para a equipe sub-20, o jogador ganhou algumas oportunidades na equipe principal no ano seguinte, quando o Esquadrão jogou a segunda divisão. Miquéias perdeu espaço em 2023 e atuou emprestado ao Criciúma, colaborando com o acesso do Tigre à Série A.

Na última temporada, o volante foi novamente transferido por empréstimo ao Ituano e foi rebaixado pelo clube paulista na Série B do Brasileiro. Vale mencionar que o atleta possui vínculo contratual com o Bahia até dezembro de 2026.