Fora dos planos para 2025, Matheus Bahia entra na mira do São Paulo

Fora dos planos do Bahia para a próxima temporada, o lateral-esquerdo Matheus Bahia entrou na mira do São Paulo nesta janela de transferências. O jogador de 25 anos atuou na última temporada pelo Ceará, que também tem interesse no atleta.

De acordo com o jornalista André Hernan, a diretoria do clube paulista já tem em mãos os valores e tempo de contrato para começar uma negociação.

O clube cearense, inclusive, quer envolver o jogador no acordo com o Tricolor pelo atacante Erick Pulga, que negocia transferência à equipe baiana. O Esquadrão de Aço, por outro lado, não quer usá-lo como moeda de troca e prefere vender, conforme revelou o GE.

Contratado pelo Bahia para a equipe sub-23, que disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Matheus Bahia ganhou oportunidades na equipe principal e, em 2020, ganhou a titularidade na Série A do Brasileirão, sendo a principal peça da lateral-esquerda durante anos.

Em 2024, o jogador perdeu espaço e foi emprestado ao Ceará para disputar a segunda divisão. Na temporada, o atleta disputou 49 partidas e distribuiu sete assistências.