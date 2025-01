Gramado do Joia vira problema para estreia do Bahia no Baianão

Joia da Princesa, em Feira de Santana - Foto: Jorge Magalhães / Prefeitura de Feira de Santana

O Esporte Clube Bahia está a apenas uma semana de sua estreia no Campeonato Baiano de 2025, onde enfrentará o Jacuipense no próximo dia 12, às 16h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. No entanto, o clube enfrenta um grande obstáculo antes de sua estreia: o estado crítico do gramado do estádio.

Em uma vistoria realizada nesta sexta-feira, 3, o superintendente municipal de Esportes de Feira de Santana, Emerson Britto, afirmou que o campo do Joia da Princesa está completamente impróprio para a realização de partidas.

"Hoje, o gramado está impossibilitado de receber jogos profissionais, amadores ou qualquer tipo de partida. A situação é realmente devastadora", declarou Britto.

Ele ainda ressaltou a gravidade da situação, apontando que a condição do gramado é "deplorável" e que um relatório detalhado sobre o estado do estádio será enviado ao prefeito de Feira de Santana para definir as ações necessárias para a recuperação.

A partida entre Jacuipense x Bahia será válida pela 1ª rodada do Campeonato Baiano de 2025. O Tricolor estará representado em campo com um misto de atletas profissionais que estavam emprestados e jogadores do sub-20.