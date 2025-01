Especulado no Bahia, Isidro Pitta é anunciado no Bragantino

Red Bull Bragantino anuncia contratação de Isidro Pitta - Foto: Divulgação

O Red Bull Bragantino anunciou, nesta sexta-feira, 3, a contratação do centroavante paraguaio Isidro Pitta, de 25 anos, que assina contrato até 2028.

Pitta, que se destacou no Cuiabá nas últimas temporadas, foi uma das grandes oportunidades do mercado e esteve muito próximo de reforçar o Bahia. O Esquadrão chegou a mostrar interesse no jogador, mas as negociações esfriaram. O Bragantino, atento à situação, aproveitou a chance e fechou o negócio, superando a concorrência de outros clubes, incluindo o Fluminense, que também tentaram a contratação do paraguaio.

Leia mais:

>> Vitória faz no fim e bate o São José na estreia da Copinha

>> Negociando com o Bahia, Erick Pulga se reapresenta no Ceará

>> Sub-20 do Bahia se prepara para o Baianão com reforços

O valor da transação não foi oficialmente divulgado, mas, de acordo com informações do ge, o negócio gira em torno de R$ 30 milhões, com bonificações que podem alterar esse valor.

Pitta é um nome conhecido no futebol brasileiro. Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, do Paraguai, ele teve passagens por diversos clubes antes de chegar ao Brasil. Depois de uma breve experiência no futebol português, o atacante se destacou no Juventude, onde marcou oito gols e deu três assistências em 42 jogos. Nas últimas duas temporadas, atuou pelo Cuiabá, com 33 gols e dez assistências em 108 partidas, incluindo uma impressionante temporada de 2024, com 21 gols em 62 jogos.