Sub-20 do Bahia se prepara para o Baianão com reforços

Tiago, Ruan Pablo, Marcos Victor, Caio Roque, Ryan e Everton compõem o elenco sub-20 do Bahia para o Baianão - Foto: Reprodução / EC Bahia

O elenco sub-20 do Bahia segue em ritmo acelerado para a estreia no Campeonato Baiano 2025. Na manhã desta sexta-feira, 3, o jovem atacante Tiago concedeu entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, destacando a expectativa positiva para a competição. Ele é um dos atletas que reforçarão o time nas primeiras rodadas do estadual, com o Esquadrão apostando na base para iniciar a disputa.

“A expectativa é muito boa. Estamos confiantes, mesmo sabendo das dificuldades do campeonato. Entraremos focados, cientes da importância de cada jogo e prontos para buscar a vitória”, afirmou Tiago, que disputará o Baianão pela segunda vez e acredita que a experiência acumulada ajudará a controlar a ansiedade.

| Foto: Reprodução / EC Bahia

Além de Tiago e Ruan Pablo, outros jovens que retornaram de empréstimo já estão à disposição da comissão técnica. O lateral Caio Roque e o atacante Everton, que atuaram pelo Londrina na Série C, o zagueiro Ryan, que defendeu o CRB na Série B, e o zagueiro Marcos Victor, com passagem pelo Athletico, foram integrados ao grupo na preparação.

Leia mais:

>> Oficial! Vitória confirma chegada de cinco reforços para 2025

>> Vitória inicia pré-temporada com reapresentação do Grupo 1

>> CEO do Santos não confirma proposta por Thaciano, do Bahia

O Bahia estreia no Baianão no próximo domingo, 12, às 16h, contra o Jacuipense, no Joia da Princesa. Tiago ressaltou a necessidade de aproveitar os dias restantes para intensificar o trabalho: “Sabemos da qualidade do adversário, mas também confiamos no nosso potencial. A equipe sub-20 e os atletas do profissional que estarão conosco vão dar o máximo para começar bem.”