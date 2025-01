Negociando com o Bahia, Erick Pulga se reapresenta no Ceará

Erick Pulga durante treinamento no Ceará - Foto: Divulgação | CSC

Em negociações avançadas para ser reforço do Bahia nesta janela de transferências, o atacante Erick Pulga se reapresentou, nesta sexta-feira, 3, junto com o elenco do Ceará, alimentando dúvidas sobre o futuro do atleta.

O Tricolor oficializou uma proposta por R$ 18 milhões de reais, mas o clube cearense aumentou a pedida por R$ 20 milhões de reais e quer alguns jogadores do Esquadrão de Aço envolvidos na negociação. De acordo com o portal O POVO, o Vozão está interessado no lateral-esquerdo Matheus Bahia e no meio-campista Yago Felipe, em definitivo.

Além disso, segundo o GE o acordo encaminhado entre as partes envolve uma parceria com o Ceará e o Grupo City, que contaria com o apoio do conglomerado em negociações com jogadores que pertencessem ao grupo.

O Bahia se reapresenta no CT Evaristo de Macedo na próxima segunda-feira, 6, e embarca no dia 9 para Girona, na Espanha, visando o início da pré-temporada. A ideia é contar com os quatro reforços encaminhados no período de treinamentos na europa.

Os meio-campistas Erick, do Athletico, além de Rodrigo Nestor e Michel Araújo, do São Paulo, também estão encaminhados com Esquadrão de Aço e aguardam os exames médicos para o anúncio oficial.

Erick Pulga foi o artilheiro da Série B do Brasileiro pelo clube cearense, onde marcou 22 gols e distribuiu três assistências na temporada.