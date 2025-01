Ceni e mais sete entram em último ano de contrato no Bahia; veja lista

FIM DO CICLO?

Ativo no mercado de transferências, o Bahia corre contra o tempo para reforçar o time antes da estreia na temporada, entretanto, alguns jogadores do atual elenco também precisam de um olhar especial. Sete jogadores da equipe principal, além do técnico Rogério Ceni, possui vínculo contratual até o final da atual temporada.

O meia Everton Ribeiro e o lateral Santiago Arias são os atletas presentes na lista com mais jogos disputados em 2024 e os mais importantes entre os mencionados. O camisa 10, entretanto, possui a possibilidade de opção para renovação por mais uma temporada.

Além da dupla, o atacante Ademir, que terminou o Brasileiro como titular, também tem contrato até dezembro de 2025, assim como o centroavante Everaldo.

Revelado nas categorias de base, o goleiro Gabriel, que deve atuar nas primeiras rodadas do Campeonato Baiano, também entrou em último ano de vínculo com o Bahia.

Com pouca minutagem durante o ano, os volantes Rezende e Yago Felipe também possuem contrato até o final da temporada. O último, inclusive, atraiu interesse do Ceará, de acordo com o portal O POVO, e pode ser negociado nesta janela de transferências.

Por fim, o técnico Rogério Ceni também está em reta final de vínculo contratual. No Tricolor desde setembro de 2023, o comandante terá o trabalho mais longevo da carreira caso se mantenha no cargo até o final de dezembro.