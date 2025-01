Time do Baianão é superado pela seleção de Capim Grosso em jogo-treino

Jacobina é surpreendido pela seleção de Capim Grosso em jogo-treino - Foto: Reprodução / Youtube

Com o objetivo de preparar a equipe para a disputa do Campeonato Baiano , o Jacobina foi derrotado em jogo-treino para a seleção de Capim Grosso por 2 a 1. O confronto foi realizado no Estádio Angelo Francisco de Oliveira, o Franciscão.

Leia mais:

Após saída de bola errada da defesa do Jegue da Chapada, o atacante Oséias aproveitou e marcou o primeiro para a seleção capimgrossense.

Aos 12 da etapa final, Guego recebeu na frente e ampliou. No minuto 33, o zagueiro Hugo pisou na área e fez o gol de honra dos visitantes ao aproveitar o rebote em cobrança de falta.

O time base escalado pelo técnico Laécio Aquino foi Alef; Bandeira, Bruno Henrique, Bruno Nunes e Dudu; Dioguinho, Erik e Guilherme Ivo; Eduardo Velame, Hugo e Gabriel Soares.

O Jacobina estreia no Baianão fora de casa contra o Porto, no próximo sábado, 11, às 21h, no Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro, no extremo sul do estado.