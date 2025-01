Após expulsão, Vinicius Júnior pode ser suspenso por até 12 jogos

Vinicius Júnior em campo pelo Real Madrid, contra o Valencia - Foto: Jose Jordan | AFP

O brasileiro Vinicius Júnior, expulso contra o Valencia nesta sexta-feira, 3, corre o risco de desfalcar o Real Madrid de quatro a 12 jogos na temporada. O atacante agrediu o goleiro Dimitrievski em partida atrasada da 12ª rodada da LaLiga.

De acordo com o Código Disciplinar da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF), Vinicius seria sancionado em no mínimo quatro jogos, de forma consecutiva e imediata, podendo pegar até 12 de gancho.

Caso isso aconteça, Vini Jr. perderá, pelo menos, o compromisso contra o Deportiva Minera, pela Copa do Rei, além de dois possíveis jogos pela Supercopa da Espanha (semifinal contra o Mallorca), e mais um jogo pela copa nacional (caso o Real Madrid avance).

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver Vini revoltado e sendo retirado de campo imediatamente. Durante a saída do campo, o brasileiro fez um número 2, se referindo ao Valencia que luta contra o rebaixamento a segunda divisão.

Exaltados, torcedores do Valencia nas arquibancadas chamavam o jogador brasileiro de "mono", que é macaco em espanhol, em um claro insulto racista. O técnico Carlo Ancelotti procurou defender o jogador do Real Madrid na entrevista coletiva pós-jogo.

“Nós pensamos que não era para vermelho, era para dois amarelos. Foi expulso, mas a equipe reagiu a esta dificuldade, como também ao pênalti perdido. Vamos recorrer, não sei se aceitarão. Não falei nada (a Vinicius). Acredito que dois amarelos eram suficientes. Tomara que possa jogar o próximo jogo. E nada além disso, segue sendo determinante para nós”, explicou o treinador.

Estádio Mestalla tem recorrência em casos de racismo

Não é a primeira vez que Vinicius Júnior é alvo de insultos racistas no estádio Mestalla. Em maio de 2023, o jogador foi xingado de macaco e o jogo foi paralisado por 15 minutos. Na ocasião, Vini foi expulso de campo por conta de sua revolta.

Em abril 2021, o alvo das ofensas foi o zagueiro francês Diakhaby. O defensor discutiu com Juan Cala, do Valencia, e foi xingado de "Negro de merda", de acordo com o Jornal Marca.