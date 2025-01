Jogador do Corinthians é acusado de atropelar e matar motociclista

Meio-campista do Corinthians, Rodrigo Garro - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O meio-campista do Corinthians, Rodrigo Garro, se envolveu em um acidente com um motociclista que acabou falecendo, em La Pampa, na Argentina. De acordo com o portal "Clarín", a vítima foi identificada como Nicolás Chiaraviglio , de 30 anos, que conduzia uma motocicleta Guerreri Trio 110 cc.

Conforme informações de "Diário Olé" , as autoridades apuraram, até o momento, que o carro conduzido pelo jogador bateu de frente com a moto. Garro e a pessoa que o acompanhava no automóvel não sofreram grandes ferimentos, saindo ilesas do acidente.

Leia também

>> Governo negocia voo de país africano para a Bahia; entenda

O atleta, que passa férias no local, ficará detido até que os peritos consigam determinar o que exatamente aconteceu no acidente e qual o grau de culpa do jogador.

O promotor Francisco Cuenca é o responsável pela investigação do acidente, e ainda segundo o "Clarín", por enquanto, o episódio foi classificado provisoriamente como “homicídio culposo” até que haja uma análise completa dos diversos exames realizados no local do acidente.

O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o assunto.