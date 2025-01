Governo negocia voo de país africano para a Bahia; entenda

A visita inclui em sua programação encontros com o presidente Patrice Talon e os governantes locais - Foto: Divulgação

O Governo do Estado quer intensificar a parceria para o intercâmbio turístico e cultural entre a Bahia e o Benin. Na próxima semana, o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, estará no país africano representando o governador Jerônimo Rodrigues na agenda, que visa estabelecer um voo inédito, ligando capital baiana e a cidade de Cotonou.

A visita inclui em sua programação encontros com o presidente Patrice Talon e os governantes locais, além de reuniões com companhias aéreas e empresas de turismo que atuam no continente africano com o intuito de negociar os termos para a oferta da conexão aérea. Outra grande presença confirmada na missão é a ministra de Cultura, Margareth Menezes, que representará o presidente Lula.

No mês de setembro, Bahia e Benin assinaram um protocolo de cooperação para o intercâmbio turístico e cultural, que prevê o reconhecimento dos potenciais dos dois destinos turísticos. Ambos têm na história a escravidão como o principal elo, com forte influência dos beninenses escravizados na religiosidade, culinária baiana e musicalidade.

Em dezembro, enviamos uma missão para visita técnica e levantamento de atrativos para a composição de pacotes de viagem para que os baianos visitem o Benin. O mesmo acontecerá com profissionais de turismo do país africano, que virão se familiarizar com o potencial da Bahia. Certamente, os primeiros clientes do novo voo serão adeptos do candomblé, pesquisadores, historiadores e antropólogos", explicou Maurício Bacelar.