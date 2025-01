Rede hoteleira da cidade teve recorde de ocupação durante Virada 2025

Hotel Fasano - Foto: Divulgação/Fasano

Durante o Festival Virada Salvador 2025, realizado entre os dias 27 e 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, a rede hoteleira da cidade teve recorde de ocupação, com uma taxa média de 81,13% - o número é 18% maior que a taxa média de ocupação da edição anterior (68,74%). O Observatório do Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) estima que o fluxo turístico tenha sido de 165.651 pessoas nesses dias de celebração, 20% a mais que na edição anterior.

“O Festival Virada Salvador hoje é um festival consolidado nacionalmente e internacionalmente. Cada ano que passa a gente vê o aumento de visitantes de fora de Salvador, não só vindo do interior, mas também de outros estados e de fora do Brasil. Tivemos quase 8 mil visitantes internacionais no período e muitos deles no evento, buscando informações”, destaca o diretor de Turismo da Secult, Gegê Magalhães.

O gestor lembra ainda que esse fluxo de turistas é muito positivo para a movimentação da economia, impulsionando vários setores e a geração de emprego e renda. “Foram R$352 milhões aplicados, proveniente de receitas turísticas, na capital. Além da taxa média da ocupação hoteleira [81,13%], precisamos lembrar da hospedagem alternativa, através dos aplicativos, que não está incluída nesse percentual”, salienta.

Entre a estimativa do fluxo turístico de 165.651 pessoas, estimam-se que 84.893 são baianos, 72.989 são de outros estados e 7.769 são internacionais. Em dezembro, um estudo da empresa Decolar revelou que Salvador foi a segunda cidade mais procurada para a virada de ano, ficando atrás apenas de Recife (PE). A cidade figura também como a mais desejada para janeiro deste ano.

O Festival Virada Salvador consolidou-se como uma atração gratuita de ponta na cidade, reunindo mais de 50 atrações, mais de 100 horas de música e diversas opções de lazer e entretenimento em um só local, com espaços como a Arena Game Salvador, a Feira Elabore, o Palco Brisa, a Torre Eletrônica, a Vila Gastronômica e a roda-gigante.

Investimento em outros atrativos – O crescimento do turismo em Salvador também é reflexo de um esforço conjunto, que envolve o investimento em turismo, infraestrutura, divulgação do destino e promoção do Festival Virada Salvador em outros estados e países.

“Ampliamos os equipamentos turísticos e culturais da cidade e reformamos o nosso Mercado Modelo. Inauguramos a Galeria Mercado, a Casa das Histórias de Salvador, o Arquivo Público Municipal e o Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira (Muncab). Tivemos, ainda, a grande procura nos equipamentos que já haviam sido inaugurados nos anos anteriores e o Natal do Centro Histórico. Então, foram grandes atrativos para os visitantes que vieram a Salvador para curtir a virada de ano”, afirma Magalhães.

A combinação do patrimônio histórico e cultural da cidade com a gastronomia e as belezas naturais também são procurados pelos visitantes. “A nossa arquitetura histórica e cultural está ainda mais linda com as obras de preservação e de valorização. Temos o Centro Histórico hoje pulsando muito forte e também com eventos, tanto privados como públicos”, acrescenta o gestor.