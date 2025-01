Escola de Dança da Funceb abre vagas para Cursos de Verão 2025

Aula de dança na Funceb - Foto: Lucas Malkut - Ascom Funceb

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBa), está com inscrições abertas para os Cursos de Verão 2025 - Intensivos, promovidos pelo Centro de Formação em Artes (CFA).

A iniciativa oferece 15 modalidades de aulas práticas voltadas para as artes, incluindo Jazz; Samba; Cultura Experience; Dança Moderna; Técnica Silvestre; Dança de reis e rainhas; Corpos de tambor circuito; Bailar Ancestral; Balé Clássico; Street Jazz; Dança Afro Contemporânea e Power Dance.

As aulas serão realizadas de 6 a 17 de janeiro de 2025, pela manhã e pela tarde. De 20 de janeiro a 21 de fevereiro, as aulas acontecem apenas pela manhã. De 24 de a 28 de fevereiro as aulas retornam nos dois turnos, na Escola de Dança da Funceb, localizada na Rua da Oração, 01, no Pelourinho.

Cada curso tem duração de até cinco aulas, com carga horária diária que varia entre duas e quatro horas, dependendo da modalidade escolhida.

Para se inscrever, as pessoas interessadas devem procurar o professor ou professora responsável pela modalidade, no primeiro dia de aula e realizar o pagamento na primeira aula. O investimento é a partir de R$ 100, a depender da carga horária e recursos oferecidos (matrícula diretamente com o (a) professor (a), no primeiro dia de aula)

Os cursos são voltados para pessoas a partir de 16 anos, com ou sem experiência prévia nos estilos disponibilizados, e foram projetados para oferecer uma experiência intensiva e enriquecedora, ideal para quem deseja aprofundar seus conhecimentos artísticos em um curto período de tempo.