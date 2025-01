Grátis! Saulo anuncia show surpresa neste domingo em Salvador

O cantor Saulo Fernandes - Foto: Divulgação

O cantor Saulo Fernandes usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para os fãs ao anunciar um show no Parque da Cidade, em Salvador, neste domingo, 5. Sem muitos detalhes, o cantor confirmou apenas o horário da apresentação: 11h.

O parque recebe, ao longo do mês de janeiro, uma série de shows gratuitos. Na sua terceira edição, o evento vai acontecer aos sábados e domingos, e, além das apresentações musicais, contará com uma praça de alimentação e uma feira de artesanato, criando um ambiente para as famílias aproveitarem cultura e lazer ao ar livre.

Saulo é presença garantida no verão 2025. No dia 31 de janeiro, o artista retorna com o evento Pagodão na Concha após lançar o disco de pagode "Quem Me Ensinou". O show contará com canções inéditas e clássicos do pagodão baiano, além da participação de Aila, Nenel, Bambam, Xella e Edcity. Saulo celebra esse momento especial de sua carreira.

Em 9 de fevereiro, o cantor faz, no Porto de Salvador, no Comércio, uma edição especial do Saulo Som Sol (SSS).

