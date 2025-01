Tomate, Jau e mais: Salvador recebe festival com shows gratuitos em janeiro

A programação começa no sábado, 11 de janeiro - Foto: Divulgação

O Festival do Parque 2025 promete ser ainda maior, oferecendo shows gratuitos durante os três últimos finais de semana de janeiro, no Parque da Cidade, em Salvador. Na sua terceira edição, o evento vai acontecer aos sábados e domingos, e, além das apresentações musicais, contará com uma praça de alimentação e uma feira de artesanato, criando um ambiente para as famílias aproveitarem cultura e lazer ao ar livre.

Leia mais:

>> Viagens de verão devem movimentar o turismo no Brasil em 2025

>> A Dama lança EP com apostas para o Verão

>> “A gente precisa um do outro”, diz Carlinhos Brown sobre Axé Music

A programação começa no sábado, 11 de janeiro, com Vini Nogueira e convidados, às 14h, na Concha do Parque. Em seguida, Pedro Pondé se apresenta no gramado, trazendo seus maiores sucessos. No domingo, 12, o evento homenageia os 40 anos do Axé Music, com shows de Jau e Mari Antunes à frente do Babado Novo.

No segundo final de semana (18 e 19 de janeiro), o evento terá apresentações de Eric Assmar, Vina Calmon, Ruan Santana, Tomate e Filhos de Jorge, com ritmos variados, como blues, arrocha e axé.

O último final de semana (25 e 26 de janeiro) contará com shows de Márcia Freire, Thiago Aquino e Bailinho de Quinta, com foco no axé e no repertório de Carnaval.

O evento é patrocinado por Devassa, Claro, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Prefeitura Municipal de Salvador e conta com apoio de Coca-Cola e Cheetos.