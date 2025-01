Viagens de verão devem movimentar o turismo no Brasil em 2025

Destinos com praias são os preferidos dos brasileiros - Foto: Reprodução | Hurb

Uma pesquisa do Ministério do Turismo revela que 59 milhões de brasileiros planejam viajar entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, representando 35% da população. A maioria (97%) optará por destinos nacionais, com destaque para as praias, preferidas por 54% dos viajantes. Atrações de natureza e ecoturismo são a escolha de 10%, seguidas por aventuras e opções de saúde e bem-estar, cada uma com 5%.

O estudo também indica que a duração média das viagens será de 12 dias, com um gasto médio de R$ 2.514 por pessoa, totalizando uma movimentação econômica estimada em R$ 148,3 bilhões no período. Este valor representa um aumento de 34% em relação ao verão anterior, quando o gasto médio foi de R$ 1.877.

Para atender à demanda crescente, prevê-se um aumento na oferta de voos domésticos. A estimativa é de 29,8 milhões de assentos disponíveis, um acréscimo de 12% em relação à temporada passada, com 184 mil voos programados, 10,7% a mais que em 2023.

A pesquisa foi realizada pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, entre 14 e 28 de outubro de 2024, com 5.542 entrevistas domiciliares em todas as unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.