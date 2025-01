“A gente precisa um do outro”, diz Carlinhos Brown sobre Axé Music

Carlinhos Brown lotou o Candyall Guetho Square na noite deste domingo, 22 - Foto: Walter Guedes | Divulgação

Com uma grande homenagem à Axé Music, gênero musical que completa 40 anos no ano de 2025, o cantor e percussionista Carlinhos Brown lotou o Candyall Guetho Square na noite deste domingo, 22. O espaço, localizado no bairro do Candeal, em Salvador, foi palco de um grande espetáculo de sons e cores comandado pelo artista, que convidou a banda BaianaSystem e a cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes para completar o time.

Leia também:

>> Pôr do Som confirmado! Daniela Mercury detalha show após impasse

>> Claudia Leitte é denunciada ao MP por trocar nome de Iemanjá em música

>> Carlinhos Brown defende Claudia Leitte após polêmica com música

Em entrevista ao Portal A TARDE, Brown enalteceu o Axé Music e destacou a importância da união dos artistas para a perpetuação do legado do ritmo. Ele também afirmou que o seu Carnaval será focado na celebração. “Eu só vou celebrar esses 40 anos. Tudo o que eu tenho a fazer é celebrar esse momento porque foi muito difícil para a gente ter começado do zero e hoje é uma realidade”.

Brown seguiu: “Eu vejo minhas canções, minhas músicas virando clássico, várias gerações [escutando minhas músicas]. Hoje mesmo eu fiquei emocionado com uma mãe me mostrando que o filho só descansa ouvindo a música de Bell [Marques], ‘Selva Branca’”.

Eu fico feliz porque a gente precisa um do outro. Eu precisei de Bell para colocar essa música no mundo, do mesmo jeito que quando eu comecei eu precisei de Vevé Calazans para terminar comigo. Carlinhos Brown - cantor e percussionista

Para Carlinhos Brown, esse coletivo reafirma “a beleza do que somos, o que a Bahia significa, a herança de Dorival Caymmi, de Assis Valente, de Carmen Miranda e do tropicalismo”.

Na oportunidade, ele também pontuou a importância de Caetano Veloso e Gilberto Gil nesse cenário. “E diga-se de passagem Caetano e Gil sempre estiveram dentro da Axé Music, e claro que em especial nós sabemos que o ponto de lança é o disco ‘Magia’ [de Luiz Caldas]. Esse é o disco que realmente mudou tudo, mudou a visão e comunicou a Bahia feliz para todo mundo”, finalizou.

Veja registroz de Carlinhos Brown e convidados em show no Candyall Guetho Square:

Carlinhos Brown e Margareth Menezes | Foto: Walter Guedes | Divulgação