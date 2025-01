Pôr do Som confirmado! Daniela Mercury detalha show após impasse

Pôr do Som, de Daniela Mercury, está confirmado - Foto: Divulgação

Daniela Mercury confirmou a realização de mais uma edição do 'Pôr do Som' em coletiva de imprensa, neste sábado, 21. A cantora anunciou que o espetáculo acontecerá no dia 1º de janeiro, no Farol da Barra, em Salvador, às 16h30, com show de abertura de Gabriel Mercury. Às 17h30, Daniela Mercury subirá ao palco com seus convidados, incluindo uma possível participação especial de Ivete Sangalo.

A confirmação veio após o secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, visitar Daniela em sua residência pela manhã e formalizar o convite em nome do governador Jerônimo Rodrigues.



Reconhecendo a relevância cultural do espetáculo, o governador também entrou em contato diretamente com a artista para dar a notícia. Emocionada, Daniela desabafou: “Já estava achando que não ia acontecer. É um evento que eu fiz para a cidade como presente há 25 anos e virou calendário de Salvador e da Bahia, que é o berço da música popular brasileira. Eu prometo fazer um showzaço, o melhor de todos os anos. Eu estava agoniada demais, achando que não ia acontecer.”

Convidados da nova edição:

Entre os possíveis convidados para o evento, Daniela mencionou a presença de Rachel Reis, Márcio Victor, Banda Mel, Márcia Freire, Banda Didá,Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, destacando que ainda está negociando e conversando com eles. A cantora afirmou: “Vai ser um show completo com mais de 3 horas, quem vai começar é meu filho, Gabriel Mercury e vamos ter um monte de convidados que eu ainda não confirmei, mas já sondei quem vai estar em Salvador.”

Ela ainda detalhou: “Já convidei Ivete Sangalo, a Banda Mel, a Banda Didá, Carlinhos Brown, Márcia Freire, Márcio Victor, Rachel Reis, e teremos mais surpresas. Eu estou muito feliz!”.

Impasse

Neste ano, diferente do que ocorreu em outras edições, o Pôr do Som não fará parte da programação oficial do Festival Virada Salvador, que acontecerá entre 27 e 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.

No último mês, um impasse tomou conta do evento. Isso porque a Prefeitura de Salvador modificou as datas de realização do Réveillon oficial e retirou o dia 1º de janeiro da grade. Sem querer deixar de fazer o seu espetáculo nesta data, a cantora optou por tentar viabilizar o projeto por conta própria.

Nesta semana, em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, pontuou que a Prefeitura de Salvador sempre bancou o cachê da artista e que fará o pagamento mais uma vez a ela. No entanto, a artista ficou responsável pela realização do projeto.

“Nos comprometemos a pagar o cachê dela e ela se comprometeu a buscar outros parceiros também para poder viabilizar a estrutura. Da nossa parte está tudo certo”, garantiu ainda o gestor.