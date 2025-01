Ivete Sangalo vai puxar duas pipocas em 2025; veja datas

Ivete Sangalo na folia deste ano - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Mainha em dose dupla! Ivete Sangalo vai puxar duas pipocas no Carnaval de Salvador em 2025. Os circuitos ainda não foram divulgados.

As pipocas estão marcadas para a sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e na terça-feira, 4 de março.

Além disso, a cantora se apresenta no Camarote Salvador no dia 4 de março e vai comandar o Coruja. Como antecipado pelo Portal A TARDE, o tradicional bloco de Salvador sairá no sábado e segunda-feira, dias 1º e 3 de março de 2025, respectivamente, no circuito Barra/Ondina.

Os abadás para cada um dos dias podem ser adquiridos por R$ 1.390.