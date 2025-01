Preta Gil se recupera após cirurgia: "Sedada para controlar a dor"

Fãs e amigos aguardam mais atualizações e continuam enviando mensagens de apoio à cantora - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil, que está lutando contra um câncer, teve seu estado de saúde atualizado nesta sexta-feira, 20, após passar por uma cirurgia para a retirada de tumores. O procedimento durou 20 horas, iniciado às 6h da quinta-feira, 19, e finalizado somente na madrugada de hoje.



Em nota, a equipe da artista informou que a cirurgia foi um sucesso e que, apesar de ainda estar sedada para controle da dor, a cantora se encontra bem e com o quadro estável. "A cirurgia de Preta foi realizada com sucesso, e a cantora está bem. Por conta da duração do procedimento e para controle da dor, ela permanece sedada. A previsão da equipe médica é remover a sedação amanhã pela manhã", informou a assessoria da artista.

Além disso, a equipe de Preta Gil comunicou que um boletim médico assinado pelo cirurgião responsável será publicado assim que possível. "O boletim, assim que pronto, possivelmente, será postado pelas redes sociais da artista", afirmou a equipe.



Fãs e amigos aguardam mais atualizações e continuam enviando mensagens de apoio à cantora.