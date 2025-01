Ivete Sangalo manda recado após polêmica de Claudia Leitte: "Dialoga"

Ivete pediu por diálogo - Foto: Rafael Mattei | Divulgação

Na noite de quinta-feira, 19, durante sua apresentação no evento "Movimento Você e a Paz", no Largo do Cruzeiro do São Francisco, em Salvador, Ivete Sangalo aproveitou o palco para enviar uma mensagem de paz e diálogo. Enquanto cantava "Muito Obrigada, Axé", a cantora alterou a letra da música, incluindo o verso: "Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Dialoga", ao lado de Carlinhos Brown.

O gesto aconteceu em meio à polêmica envolvendo Claudia Leitte. A confusão começou quando o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, criticou artistas que alteram letras do Axé Music, defendendo a preservação das origens desse movimento, especialmente suas raízes nas religiões de matriz africana.

Leia também:

>> Claudia Leitte é denunciada ao MP por trocar nome de Iemanjá em música

>> Carlinhos Brown defende Claudia Leitte após polêmica com música

>> Web resgata Claudia Leitte trocando hit de Saulo: "Canto pra Javé"

Embora Tourinho não tenha citado nomes, sua fala foi automaticamente associada a Claudia Leitte.

O motivo da associação foi a performance de Claudia Leitte na reabertura do Candyall Guetho Square, em Salvador, onde ela substituiu a menção a Iemanjá pela referência a Jesus, cantando "Eu canto meu Rei Yeshua" em vez de "Saudando a rainha Iemanjá". Desde 2014, Claudia se converteu ao evangelismo, o que gerou críticas de fãs e de outros artistas.

A situação se intensificou quando Ivete curtiu a crítica de Pedro Tourinho nas redes sociais.