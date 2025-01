Vanderson se despede de Jessica Senra antes de último Bahia Meio Dia

- Foto: Reprodução

Uma das duplas mais marcantes do telejornalismo baiano, Jessica Senra e Vanderson Nascimento apresentarão o Bahia Meio Dia, da TV Bahia, juntos pela última vez nesta sexta-feira, 20. A 'separação' ocorre pela decisão da jornalista em deixar o jornal.

Para se despedir da colega, Vanderson publicou uma mensagem nas redes sociais. "Hoje é a nossa despedida! Nosso último Bahia Meio Dia juntos! Dia de celebrar a força dessa mulher… que é, acima de tudo, coragem", exaltou o jornalista.

Jessica anunciou saída do Bahia Meio Dia no início do mês. Ela comandou a atração pelos últimos seis anos.

“Depois de 6 anos à frente do Bahia Meio Dia, a apresentadora Jessica Senra decidiu deixar o jornalismo diário para se dedicar a novos projetos profissionais e pessoais, que incluem outros formatos de parceria com a Rede Bahia. Jessica chegou ao grupo em 2018 e desde então ajudou a construir a transformação no jornalismo da TV Bahia, onde atuou sempre no telejornal da hora do almoço, primeiro como âncora única e, desde 2021, ao lado de Vanderson Nascimento”, disse um comunicado da emissora.

A nova parceira de Vanderson será anunciada no começo de 2025 e assume o posto em fevereiro, quando o Bahia Meio Dia entra numa nova fase.