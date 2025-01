'A Fazenda 16': Zé Love parabeniza Sacha Bali pela vitória

Sacha Bali conquistou o título de campeão de 'A Fazenda 16' - Foto: Reprodução | Play Plus

Sacha Bali conquistou o título de campeão de 'A Fazenda 16', levando 50,93% dos votos do público e o prêmio de R$ 2 milhões. Mesmo após uma temporada marcada por rivalidades intensas, o ex-peão Zé Love, eliminado na 7ª Roça, usou as redes sociais para parabenizar o ator, deixando as brigas no passado.

"Boa noite, pessoal! Chegando agora no hotel, festa linda, encerramento de um ciclo, de um jogo. E tudo aquilo que foi jogo, que fique ali. Agora, que cada um corra atrás do seu trabalho, das suas conquistas, dos seus sonhos", declarou Zé em stories no Instagram.

Apesar das discussões durante o programa, ele destacou a vitória de Sacha: "Parabéns ao Sacha, que foi o grande campeão. Independente de qualquer coisa, tem que dar os parabéns, porque ele venceu."



Além de Bali, o pódio contou com Sidney Sampaio em segundo lugar, com 23,98% dos votos, ganhando um carro avaliado em R$ 230 mil. Yuri Bonotto ficou na terceira posição, recebendo R$ 50 mil, enquanto Gui Vieira terminou em quarto lugar, sem premiação.