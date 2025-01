Maiara desabafa sobre nova fase: "Me aceito, o resto que se lasque"

Maiara, da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, afirma estar em sua melhor fase - Foto: Reprodução | Instagram

Maiara, da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, afirma estar em sua melhor fase e está celebrando uma grande transformação física e emocional. Após perder 50kg, a cantora compartilhou como o processo de emagrecimento trouxe autoconfiança e bem-estar: "A gente tem que se amar, olhar no espelho e se aceitar. Eu estou me amando, me olho no espelho e me aceito, e o resto que se lasque."

A declaração foi dada em uma entrevista recente com Maya Massafera, onde Maiara revelou que sonhava com o corpo atual desde a infância. "Foi uma jornada de toda a vida", afirmou.

Além das mudanças no visual, a artista também vive um momento especial no campo amoroso. Noiva do empresário Mohamed Nassar, ela se mostrou radiante: "Eu estou amando demais e estou sendo amada."

