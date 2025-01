Circuito da Boca do Rio é aprovado pela Câmara de Salvador

Carnaval de Salvador poderá ganhar novo circuito em breve - Foto: Divulgação | SECOM

Os vereadores de Salvador aprovaram um projeto de indicação envolvendo o Carnaval da cidade. Na sessão ordinária da última terça-feira, 17, da Câmara Municipal, a maioria concordou com a sugestão para a criação de um novo circuito oficial para a folia, na orla entre os bairros da Boca do Rio e Patamares. As mudanças não vão acontecer na folia momesca de 2025.

O Projeto de Indicação n° 47/2023, de autoria do vereador Antônio Carolino (DC), ainda sugere o nome do circuito para homenagear Moraes Moreira, primeiro puxador de trios da história da capital baiana.

O político espera que o Comcar e a Prefeitura de Salvador viabilizem “mais este eixo de desenvolvimento da maior festa a céu aberto do planeta que é o Carnaval da capital baiana”.

Carolino ainda ressalta que o projeto não tem o objetivo de enfraquecer os outros três circuitos principais do Carnaval de Salvador, Dodô, Batatinha e Osmar. “Muito pelo contrário! A proposta é gerar ainda mais empregos, renda e alternativas para o nosso povo e artistas", falou.

Aprovado, projeto agora segue para sanção do prefeito.

Ao Portal A TARDE, em entrevista nesta semana, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, declarou que a discussão sobre a criação de um novo circuito não seguirá para o Carnaval 2025, mas que deverá ocorrendo depois do período da folia.

"Nós começamos a dialogar [com conselho do Carnaval e entidades] em um determinado momento e houve aí uma fragmentação. Os próprios interessados no Carnaval, de pessoas ligadas ao Carnaval, não quiseram seguir com a ideia e falaram em não querer fazer essa mudança agora", afirmou o presidente da Saltur.

Edington ainda explicou: "Depois do Carnaval 2025 a gente deve sentar novamente, avaliar isso e aguardar. Ampliação do Carnaval como essa não acontece com a canetada do prefeito. Não foi assim que aconteceu com o circuito da Barra, por exemplo. Começou aos pouquinhos e foi descendo [para a Barra]. É lógico que a cidade cresceu muito. A gente tem uma quantidade de pessoas muito maior, enfim, é bem mais complexa [a situação]".