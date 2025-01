Carnaval 2025: saiba detalhes de como será a homenagem ao Axé Music

Carnaval 2025 terá homenagem para o Axé - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O Carnaval 2025 será marcado por muitas homenagens para o Axé Music, que completará 40 anos. Uma delas poderá ser observada no Pelourinho, durante os dias da folia.

Segundo apurado pelo Portal A TARDE, a ideia do "Carnaval do Pelô", promovido pelo Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura (SecultBa), é ter um palco no Centro Histórico destinado a artistas do gênero musical. Ele funcionará nos dias oficias da festa.

As atrações ainda não foram divulgadas, mas precisaram se inscrever até o mês de novembro. No edital, divulgado em setembro, chamou a atenção a inclusão de uma modalidade exclusiva para artistas, bandas ou grupos do Axé Music, em celebração aos 40 anos do gênero musical que contará com palco específico na festa.

Após o recorde de público no carnaval do Pelourinho em 2024, o novo edital revelou o investimento de R$ 3 milhões para selecionar mais de 80 propostas artísticas, divididas em 10 modalidades.

Além do Axé Music, as modalidades estão divididas em Projeto 3 artistas (no qual 3 artistas se juntam para uma apresentação única), com propostas no valor de R$ 60 mil cada; “Microtrio”, com propostas de R$ 50 mil; “Nanotrio”, com propostas de R$ 40 mil; “Show musical em palco”, com propostas no valor de R$ 30 mil.

A modalidade “Baile infantil”, será R$ 30 mil; para “Orquestra”, com propostas de R$ 35 mil; “Bandinha de percussão” no valor de R$ 15 mil cada; já a modalidade “Bandão” no valor de R$ 45 mil; para “Bandinha de sopro e percussão” com propostas de R$ 25 mil; e na modalidade “Performances”, no valor de R$ 25 mil.