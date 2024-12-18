LISTA DIVULGADA
Carnaval 2025: confira a programação oficial dos blocos de Salvador
Prefeitura divulgou a ordem das atrações que vão desfilar nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha
Por Luiz Almeida
A Prefeitura de Salvador divulgou por meio do Diário Oficial do Município (DOM) as atrações dos principais circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) do Carnaval 2025. A folia começa oficialmente no dia 27 de fevereiro.
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Foram definidos pela gestão atrações pipocas, infantis, blocos, além dos desfiles dos blocos afros.
Confira abaixo os circuitos e atrações confirmadas:
Circuito Batatinha - Pelourinho
Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)
BLOCO DAS BAIANAS
BLOCO DE REGGAE AXUM
DARAJU DE ODÉ
EXPRESSÃO NEGRA
FILHOS DA FEIRA
KORIN EFAN
MALCOM X
NOVA FLOR
QUESTÃO DE GOSTO
SAMBA NEGUINHO
TOMALIRA
REGGAE A PAZ
TOALHA DA SAUDADE
Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)
RELÍQUIAS AFRICANAS
AMIGOS DE BABÁ
BOMBOCADO
TÔ AÊ
CORISCO
DANDARA
AGBARA
AFRO LIBERDADE
NAMANDU NOSSO PLANETA
FILHOS DE OXALÁ
AFOXÉ PRETO VELHO
BLOCO AFRO PALAFITAS
AFOXÉ FILHOS DE JAGUN
INDIOS OS TAMOIOS
FILHOS DE ONIRA
IMPACTO SONORO
AFOXÉ XIRÊ LONÍ
CLUBE DO SAMBA
Dia 01 de março (sábado)
SAMBETÃO
O MANGUE
BLOCO MUCUM’G
ORIOBÁ
FILHAS DE GANDHY
LAROYÊ ARRIBA
SWING DO PELÔ
CABEÇA DE GELO
CHABIS’C
FILHOS DE NANÃ
BLOCO RODOPIÔ
AFOXÉ ACARÁ
ALERTAMENTE NEGRA
MULHERES NA FOLIA
CURUZU CITY
DANA-DANA
GINGA REMANDIOLA
TEMPERO DE NEGRO
MUTUÊ
KIZUMBA
ROSA JAGUARICEMA
FILHOS DE JHA
KORIN NAGÔ
TAMBORES E CORES
É COM ESSE QUE EU VOU
AFOXÉ FILHOS DE OGUM DE RONDA
PROJETO ESPECIAL - BLOCO PAGODINHO
PROJETO ESPECIAL - ETERNA JUVENTUDE
PROJETO ESPECIAL - CHEGOU A HORA
Dia 02 de março (domingo)
MAMULENGO
FILHOS DE GANDHY
BBG - BIG BLOCO GUETHO
AFOXÉ LUAÊ
IDARÁ
QUERO VER O MOMO
OLORUM BABA MI
SÓ SAMBA DE RODA
CARNAPELÔ
MALCON X
AFOXÉ DANÇA BAHIA
VELHA GUARDA DOS NEGÕES
LEVA EU
AFOXÉ AYRALOGUM
SKA REGGAE
SAMBRASIL
NAMORAL
AFRO SOWETO
BOLA CHEIA
Dia 03 de março (segunda-feira)
OLODUM MIRIM
FILHOS DE KORIN EFAN
MUTANTES O BLOCO
AFROBOGUM
LAROYÊ ARRIBA
AS GOSTOSAS/MANIA DE SAMBAR
INSABA MAZÁ
BABA AFOMAM
AFOXÉ ÔMO IZO
ARCA DE AXÉ
AFRO MANGANGÁ - BLOCO DA CAPOEIRA
YLÊ OYA
FOGUEIRÃO
KI BELEZA
GINGA DO NEGRO
ABUSE E USE
FILHOS DE OMOLU
CHABIS’C
JOGO DE IFÁ
ARAIYÊ
AFOXÉ FILHOS DE OGUM DE RONDA
PROJETO ESPECIAL - CHEGOU A HORA
Dia 04 de março (terça-feira)
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
SWING DO PELÔ
ALABÊ
FURACÃO 2001
OBÁ DE XANGÔ
BLOCÃO DA LIBERDADE
KAMBALAGWANZE
BLOCO DA SAUDADE
SAMBRASIL
SAMBA E FOLIA
OKAMBI
SAMBATERRAMAR
AMBIENTAL ECOSSISTEMA
OS NEGÕES
AFRODESCENDENTES DA BAHIA
CORTEJO AFRO
OLORUM BABA MI
PAI BUROKÔ
POVO DE SANTO
CANELIGHT
Circuito Osmar - Campo Grande
Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)
A MULHERADA
AMOR E PAIXÃO
ALERTA GERAL
PAGODE TOTAL
AFRO MANGANGÁ - BLOCO DA CAPOEIRA
AFRO BANKOMA
PROIBIDO PROIBIR
SAMBA E FOLIA
BLOCO FOGUEIRÃO
TRIO DO COMCAR
QUERO VER O MOMO
SAMBA TERRAMAR
Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)
POLIMANIA
EXCLUSIVA DO SAMBA
BLOCO DOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA
ALVORADA
REDUTO DO SAMBA
OLODUM
FILHOS DE MARUJO
SAMBA POPULAR
CORTEJO AFRO
AS TRANSFORMISTAS
AFRO SOWETO
TRIO DO COMCAR
BBG - BIG BLOCO DO GUETHO
OS NEGÕES
Dia 01 de março (sábado)
TODO MENINO É UM REI - infantil
PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ - infantil
PIPOCA DOCE - infantil
HAPPY
BLOCO GATAS E GATOS
IBEJI - infantil
BLOCO DA SAUDADE
DIDÁ
AS MUQUIRANAS
CANELIGHT
BOLA CHEIA
BABY LÉGUAS
AS KUVITEIRAS
ME DEIXE A VONTADE
VEM SAMBAR
MUZENZA
MALÊ DEBALÊ
TRIO DO COMCAR
BLOCO DO CAJÁ
AFRO BANKOMA
JAKÉ
AFINIDADE
Q FELICIDADE
MUNDO NEGRO
FOUR DAYS
ILÊ AIYÊ
Dia 02 de março (domingo)
PIPOCA DOCE - Infantil
IBEJI - Infantil
EXCLUSIVA - Infantil
RHATAPLAN - Infantil
ZUM ZUM MEL - Infantil
BLOCO DOS PIERRÔT’S
INTER
COMANCHES DO PELÔ
APACHES
MUQUISAMBA
TRIO DO COMCAR
AS SUBURBANAS
100 CENSURA
BANANA REGGAE
BLOCO DOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA
BLOCÃO DA LIBERDADE
AMBIENTAL ECOSSISTEMA
Dia 03 de março (segunda-feira)
PROJETO ESPECIAL - NELSON RUFINO
COMMANCHES - infantil
ZUM ZUM MEL - infantil
BLOCO DA SAUDADE
DIDÁ
INTER*
AS MUQUIRANAS
MUDANÇA DO GARCIA
AS KUVITEIRAS
PIPOCA DAS PRETAS
TRIO DO COMCAR
RUFIN - 60 ANOS DE SAMBA
BLOCO 2 DA GIRA
ILÊ AIYÊ
MILENAR
BLOCO DO CAJÁ
MALÊ DEBALÊ
CELEBRAÇÃO DA PALMA DA MÃO
FILHOS DE JHÁ
AFRO REGGAE BAHIA
Dia 04 de março (terça-feira)
RHATAPLAN - Infantil
VAMOS NESSA - infantil
BLOCO DOS PIERROT’S
OLODUM
INTER
AS MUQUIRANAS
COMMANCHE DO PELÔ
MUZENZA
FOUR DAY’S
TRIO DO COMCAR
FILHOS DO CONGO
ILÊ AYIÊ
ARAKETU
100 CENSURA
TÁ RINDO DE Q
Circuito Dodô - Barra/Ondina
Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)
BABY LÉGUAS
BLOCO DA QUINTA
BLOCO FISSURA
TÔ LIGADO
UAU
EU VOU
BLOCO CHEIRO/YES
OS MASCARADOS
BLOCO SIRI COM TODI
TRIO DO COMCAR
ALÔ INTER
BLOCO UNIVERSITÁRIO
NOVA SAGA
BANANA REGGAE
BBG - BIG BLOCO GHETO
ARAKETU
Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)
BABY LÉGUAS
VUMBORA
BLOCO NANA
FISSURA
TÔ LIGADO
TIMBALADA
BLOW OUT
EU VOU
SIRI COM TODI
CHEIRO DE AMORYES
NU OUTRO
ALÔ INTER
BLOCO DOS VAQUEIROS
TRIO DO COMCAR
Dia 01 de março (sábado)
CORUJA
VUMBORA
BLOCO EVA
BLOCO DO NANA
TIMBALADA
FISSURA
O VALE
TÔ LIGADO
SIRI COM TODI
TÁ RINDO DE Q
ALÔ INTER
TRIO DO COMCAR
AMBIENTAL E ECOSISTEMA
ALERTA PRIME
Dia 02 de março (domingo)
OLODUM
CAMALEÃO
DAQUELE JEITO
LARGADINHO
ME ABRAÇA
CROCODILO
PRAIEIRO
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE
CORTEJO AFRO
TRIO DO COMCAR
TETE TÊ
A MULHERADA
BLOCO UNIVERSITÁRIO
Dia 03 de março (segunda-feira)
CORUJA
CAMALEÃO
FILHOS DE GHANDY
FILHAS DE GHANDY
DAQUELE JEITO/BLOCO DA TORCIDA
ME ABRAÇA
CROCODILO/VEM COMIGO
VEM SAMBAR
TRIO COMCAR
ECOLOGICO MEIO AMBIENTE
PRAIEIRO
CORTEJO AFRO
JAKÉ
TE TE TE
MUZENZA
Dia 04 de março (terça-feira)
CAMALEÃO
LARGADINHO
JAKÉ
BANANA REGGAE
FISSURA
PRAIEIRO
MALÊ DEBALÊ
A MULHERADA
TÊ TÊ TÊ
TRIO DO COMCAR
BLOCO AS EXCLUSIVAS
BLOCO UNIVERSITÁRIO
Circuito Sergio Bezerra - Farol da Barra ao Morro do Cristo
Dia 26 de fevereiro (quarta-feira)
XUPISCO
CONCENTRA + NÃO SAI
QUERO MAIS
PINGUÇO
CERVEJA E PIMBA
CACHASAMBIER
ESQUENTA
O CALDO
AMIGOS DO MESTRE
BLOCO DA FAIXA
BLOCO CHUVEIRÃO
HOJE EU POSSO
ARQUILOUCURA
A BARCA TRICOLOR
SABIDOLÂNDIA
HABEAS COPOS
CONTAMINADO PELA PICUINHA
ALERTA GERAL
100 COMENTÁRIOS
Circuito Mestre Bimba - Nordeste de Amaralina
Dia 26 de fevereiro (quarta-feira)
NUCANA
AFOXÉ BAMBOXÉ
BLOCO SWING AFRO MAGIA
BLOCO ARRASTÃO DOS CANIBAIS
BLOCO SEDUÇÃO SAMBA
BLOCO COMPLEXO DO SAMBA
Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)
BLOCO FANTASIA
BLOCO AS DONZELAS
BLOCO ASA SURF REGGAE PELA PAZ
BLOCO DM DE BOA
BLOCO AS DIREITINHAS
BLOCO R9
BLOCO BAILE BLACK
BLOCO AS DONDOLETES
BLOCO SAMBA MAINHA
BLOCO COLAR DE CONCHAS
BLOCO MENINOS DA VILA
BLOCO DESEMBOLA
Dia 28 de março (sexta-feira)
PREVENÇÃO/ARRASTÃO CULTURAL
BLOCO OS TOLHAS
ARRASTÃO REZENHA DOS COROAS
BLOCO AS MERENDAS
BLOCO NOSSA IDENTIDADE
BLOCO SABER DE QUÊ (OS ESPONJAS)
Q. G. O BLOCO
BLOCO FURA OLHO
BLOCO MIAME
BLOCO ZUM, ZUM, ZUM
Dia 01 de março (sábado)
BLOCO FURACÃO KIDS
BLOCO TROVÃOZINHO
ARRASTÃO OS CANALHAS
BLOCO BREGALERA
BLOCO AFRO E ARTE
BLOCO É PRÁ LÁ QUE VAI
BLOCO SOU + DE IR
BLOCO BOQUEIRÃO (BYFE)
BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE
BLOCO KUPULA UNIDA
BLOCO SAMBA NORDESTE
BLOCO SAMBA DA VELA
BLOCO VIP E FOLIA
Dia 02 de março (domingo)
BLOCO PIRULITO
ARRASTÃO RUMA, RUMA
BLOCO OZ COBRÕES
BLOCO AS PAGODEIRAS
BLOCO DO BENNY
BLOCO SEM MISÉRIA
BLOCO TUDO DE BHOM
BLOCO LA PRIVILLEGE
BLOCO ARTE KIZUMBA
Dia 03 de março (segunda-feira)
BLOCO BALÃOZINHO
BLOCO AS NORDESTINAS
BLOCO AS QUASE PERFEITAS
BLOCO SEI LÁ YES
BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE
BLOCO SEGUE O FLUXO
BLOCO AFROTAMBOR
BLOCO SAMBA DO GORDINHO
BLOCO AS PIRIGUETES
BLOCO BIRIBADA
BLOCO TEM FOLIA
BLOCO O CHEIO DE CHARME
Dia 04 de março (terça-feira)
QUABALES
BLOCO JHON JHON KIDS
BLOCO VOCE BEBEU
ARRASTÃO SUPERPODEROSAS
BLOCO OS PIRATAS
BLOCO CORNO NORDESTINO
BLOCO JUNTE-SE
ARRASTÃO DE VERÃO
BLOCO ELITE
BLOCO 40 GRAUS
BLOCO RB EXCLUSIVO
BLOCO UBUNTU
BLOCO TENTAÇÃO
POSITVO
Circuito Contrafluxo - Rua Chile até a Carlos Gomes
Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)
NAMORAL
CORRENTE DO SAMBA
BLOCO RODOPIÔ
BLOCO CULTURAL - NETOS DE GANDHY
ARCA DO AXÉ
REGGAE O BLOCO
AFOXÉ DANÇA BAHIA
Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)
OS NEGÕES
TEMPLO DOS ORIXÁS
GERA A DOIS O BLOCO
LAROYÊ ARRIBA
BOKA LOUKA
CHAMEGO AFRO
JOGO DE IFÁ
Dia 01 de março (sábado)
AS GOSTOSAS/MANIA DE SAMBAR
FILHOS DE KORIN EFAN
AXÉ DADÁ
QUINTAL DO SAMBA
BLOCO CULTURAL - NETOS DE GANDHY
ABUSE E USE
TÔ AÊ
JOGO DE IFÁ
GINGA DE NEGRO
ARAIYÊ
Dia 02 de março (domingo)
MUTANTES O BLOCO
OS NEGOES
FILHOS DO CONGO
AFRODESCENDENTES DA BAHIA
ALABÊ
AFRO LIBERDADE
KAMBALAGWANZE
FURACÃO 2001
Dia 03 de março (segunda-feira)
AS KUVITEIRAS
CABEÇA DE GELO
CHAMEGO AFRO
TEMPERO DE NEGRO
ASPIRAL DO REGGAE
OKAMBI
DANDARA
MUNDO NEGRO
SAMBETÃO
ALERTAMENTE NEGRA
KAYALA DA BAHIA
BOKA LOUKA
CORISCO
IJEXÁ DA BAHIA
Dia 04 de março (terça-feira)
TÁ RINDO DE Q
SKA REGGAE
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