Veja quantos feriados prolongados Salvador terá em 2025

Rodoviária de Salvador durante feriado de Semana Santa - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Com 2024 chegando ao fim, as atenções estão direcionadas a 2025, em especial aos feriados que o novo ano irá proporcionar. Para os soteropolitanos, o início do novo ciclo vem com até oito folgas prolongadas para aproveitar. Começando com o Carnaval, o feriadão de março cai na segunda (dia 3) e terça-feira (dia 4), seguindo com a Quarta-feira de Cinzas (dia 5).

>>>Bloco tradicional deixa Carnaval de Salvador em 2025

>>>Veja os melhores bairros de Salvador para se viver em 2025, segundo IA

Em abril, são 4 dias para descansar durante o mês a partir da sexta-feira (dia 18), com a Paixão de Cristo, seguida do feriado de Tiradentes, na segunda (dia 21). Há também os recessos de final de ano, com a Véspera de Natal e o Ano Novo, ambos os dias como ponto facultativo à tarde.