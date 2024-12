Bloco tradicional deixa Carnaval de Salvador em 2025

Notícia foi anunciada nesta sexta-feira, 13 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Um dos blocos mais famosos do Carnaval de Salvador, o Daquele Jeito não vai desfilar no próximo ano. A notícia foi anunciada nesta sexta-feira, 13, por Xanddy Harmonia.

Leia mais

>>> Pagod'art 25 Anos: Flavinho reúne a 'nata do pagodão' em DVD

>>> Timbalada abre vendas para primeiro ensaio de 2025

>>> Empresário de Maiara e Maraísa se envolve em acidente de carro

Em pronunciamento nas redes sociais, o artista não explicou o motivo da decisão. No entanto, ele confirmou o desfile do bloco no Carnaval de 2026.

"Minha torcida, exclusivamente nesse Carnaval de 2025 eu não vou puxar o bloco Daquele Jeito, mas calma porque vamos nos encontrar muito nas pipocas e nos camarotes. Inclusive, a primeira pipoca já acontece na segunda-feira dia 24 de fevereiro, e ela vai ser mais uma vez a melhor pipoca do mundo", prometeu ele.

Para o verão, a promessa da vez é o projeto ‘Xanddy Samba de Roda’. A primeira canção divulgada foi ‘Paixão Antiga’, que resgata as origens musicais do artista.

“Aos 8 anos, na Ladeira do Canto da Cruz – divisa entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, acontecia o samba de roda, o samba duro, uma roda, onde a gente se reunia, todo mundo cantando, sambando e batendo na palma da mão. Eu cresci ‘embriagado’ com esse som, não é à toa a influência dele no pagode que eu faço até hoje, a clave está sempre ali, a essência sempre muito bem guardada”, comentou Xanddy.

O single está disponível em todas as plataformas digitais de Xanddy e no canal oficial da Macaco Gordo no YouTube.

Datas da Melhor Segunda-Feira do Mundo

Xanddy também anunciou as datas e revelou uma grande novidade na grade da já tradicional Melhor Segunda-Feira do Mundo: a festa vai ganhar, em 2025, uma edição especial no Rio de Janeiro.

Além disso, também haverá uma edição gratuita do evento no Carnaval de Salvador.

Confira as datas:

06/01 - Melhor Segunda em Salvador

20/01 - Melhor Segunda no Rio de Janeiro

25/01 - Edição da Melhor Segunda no Pagode do Pericão

17/02 - Melhor Segunda em Salvador

24/02 - Pipoca Melhor Segunda Pré-Carnaval