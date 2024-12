Pagod'art 25 Anos: Flavinho reúne a 'nata do pagodão' em DVD

Cantor Flavinho do Pagod'art - Foto: Igor Ramos | Divulgação

Liderada pelo cantor Flavinho, o Pagod'art marcou época no pagodão baiano, sendo uma das pioneiras da cena, que permanece fortalecida até hoje. O grupo conquistou o povo com solinhos e batidas originais, além das clássicas danças de Flavinho, considerado o 'Michael Jackson do pagode'.

Para celebrar os 25 anos de trajetória, o grupo reuniu a 'nata do pagodão' para a gravação de um DVD que promete entrar para a história da música baiana. Com megaestrutura de som, luz e audiovisual, o evento aconteceu na última quarta-feira, 4, no Brizza Beach, na Praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas, reservado para convidados especiais, incluindo famosos, familiares e fãs.

Flavinho grava DVD de 25 anos do Pagod'art | Foto: Igor Ramos | Divulgação

"A gravação do DVD é uma boda de prata, tendo todos esses convidados, respeitando a minha carreira, me incentivado. Eu fico feliz com tudo o que esses caras estão fazendo para me ajudar. Minha equipe e produção montaram uma estrutura imensa para o projeto, e eles disseram que essa estrutura é de acordo com o tamanho da minha carreira", afirmou Flavinho, que iremos intitular também como o 'Rei da quebradeira'.

DVD com a nata do pagode

Leo Santana fez dueto com Flavinho | Foto: Ihr.Pics | Divulgação

No repertório, o Rei da Quebradeira trouxe hits que marcaram sua trajetória e a história do pagode, como 'Uisminoufay', 'Se Você Quer, Tome', 'Ovo de Avestruz', 'A Soma', 'Oh, My God', 'Papuburugundum' e o recente sucesso 'Bit do Cavaquinho', que viralizou nas redes sociais com coreografias dançadas por artistas e influenciadores digitais.

Victor (Psirico), Tony Salles, Igor Kannário, Xanddy Harmonia, É o Tchan, Lincoln (Parangolé), Bruno Magnata (La Fúria) e Rubynho. Cada um deles dividiu o palco com Flavinho em duetos que reviveram os grandes sucessos do Pagodart, trazendo ao público a nostalgia do auge do pagode baiano raiz e muita 'meteção' de dança.

Em um momento especial, Léo Santana emocionou a plateia ao tratar Flavinho como seu ídolo e relembrar com carinho os tempos do Birinight Fest, ressaltando a influência do anfitrião na sua trajetória e na história do pagode baiano.

"Flavinho, além de ser um artista incrível, é um ser humano incrível. Ele merece. De todas as glórias possíveis e eu estar aqui hoje participando desse momento com ele também uma glória para mim porque é um irmão que eu amo muito", afirmou o cantor Rubynho, outro artista do pagodão raiz que está resgatando grandes sucessos segmento.

Família

Mãe de Flavinho prestigiou a gravação do DVD | Foto: Vinicius Viana | Portal MASSA!

Dona Maria do Carmo, mãe de Flavinho, fez questão de prestigiar o evento e destacou o orgulho de ver o sucesso do filho. "Muita alegria e satisfação! Graças a Deus, estou aqui para ver isso acontecer. Ele ralou muito para chegar onde chegou, e Deus está permitindo que eu possa prestigiar. Ele sempre foi um filho maravilhoso, muito esforçado e dedicado", declarou, emocionada.

Mãe e outros parentes de Flavinho | Foto: Vinicius Viana | Portal MASSA!

A gravação do DVD também contou com a presença especial dos netos de dona Maria do Carmo, filhos de Flavinho. Ana Flávia, de 24 anos, e Felipe, de 19, falaram da emoção de acompanhar de perto esse momento tão significativo na carreira do pai.

"Meu pai é um cara que teve várias fases na vida, já passou por altos e baixos. Ele esperou muito por esse momento. São 25 anos de história, muitos anos de trabalho, e hoje, vendo que tantos músicos e cantores abraçaram o projeto dele, estou feliz. A minha felicidade é vê-lo feliz. Ele merece", contou Ana Flávia. "É um momento especial, pois não acompanhei o auge da carreira dele. Então, está sendo muito bom", acrescentou Felipe, sobre a trajetória do pai.

Felipe e Ana Flávia são filhos de Flavinho | Foto: Ihr.Pics | Divulgação

Convidados e fãs

DJ Breno Oliveira falou sobre a época de ouro do pagode baiano | Foto: Vinicius Viana | Portal MASSA!

O DJ e professor de dança Breno Oliveira, de 30 anos, comentou sobre a escolha dos convidados e a importância do evento. “Chamaram um elenco de peso! É uma galera boa, tanto da antiga quanto da nova geração”, relembrou, ao falar sobre a época de ouro do pagode baiano. Para ele, o encontro foi também um momento de reflexão.

“É um momento de reflexão pelos artistas que estão aqui, pela questão das letras das músicas e de tudo mais. Isso é muito importante, porque está resgatando o pagode raiz, aquele que todo mundo curtia, desde as crianças até o pessoal mais velho”, acrescentou.

Anderson Bigss elogiou a escolha do elenco do DVD | Foto: Vinicius Viana | Portal MASSA!

O empreendedor Anderson Silva, de 33 anos, mais conhecido como Anderson Bigss, destacou a qualidade do evento e o esforço de Flavinho em reunir o melhor do pagode baiano. “O melhor do pagode é o de antigamente! Esse aí nem se compara... É o verdadeiro pagode baiano. Definitivamente, eles conseguiram juntar ‘Os Vingadores’!”, afirmou, em referência ao hit ‘Experimenta’, um grande sucesso de Flavinho com o Pagodart.