"Nosso trabalho é referência para novos talentos", diz Pepeu Gomes

Os Novos Baianos surgiram em 1969 - Foto: Divulgação

A Concha Acústica será palco de uma grande homenagem à música brasileira neste sábado, 7. A banda Novos Baianos se apresenta no 22º Festival de Música da Rádio Educadora FM, com a turnê Acabou Chorare. O evento também premiará os vencedores do festival, apresentando os talentos da música da Bahia.

Os Novos Baianos surgiram em 1969, com a formação original composta por Moraes Moreira (1947-2020), Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e o letrista Luiz Galvão (1935-2022). O grupo deixou sua marca MPB e no rock nacional dos anos 1970, explorando uma diversidade de ritmos como samba, bossa nova, frevo, baião, choro, afoxé, ijexá e rock'n'roll.

Ao longo da trajetória, lançaram oito discos, incluindo Acabou Chorare, seu segundo álbum, que foi eleito pela revista Rolling Stone em 2007 como o melhor disco brasileiro da história. E é este disco que será tocado no festival que apresentará novos talentos ao público.

Em entrevista ao jornal A TARDE, Paulinho Boca, uma das vozes icônicas dos Novos Baianos, falou sobre as memórias que marcaram sua trajetória. Ele destacou que Acabou Chorare é mais do que um álbum: é um marco na MPB e um legado que ele se dedica a manter vivo em cada apresentação.

“Desde o início, nosso trabalho sempre foi e continua sendo uma referência para novos talentos. Mas o mais importante é que estamos vivendo um momento muito especial. Seguimos na estrada, participando dos maiores festivais de música do país e inspirando novas gerações com o que fazemos. Essa conexão é o que mantém a longevidade dos Novos Baianos viva e pulsante" declarou o artista.

Reconhecido como um dos maiores guitarristas do Brasil, Pepeu Gomes é peça-chave na história dos Novos Baianos. Com arranjos inovadores e solos marcantes, ele ajudou a moldar o som único do grupo. Ele também falou sobre o impacto do grupo e o legado que ajudaram a construir. “O álbum é mais que música, é a essência do que vivemos juntos. Foi um período de criação intensa, como uma família, onde cada um trouxe suas influências para essa mistura que se tornou tão brasileira e universal”, relembra Pepeu.

O retorno à terra natal

O último show da banda na Bahia foi em 2023, e este retorno consolida a Concha Acústica como um verdadeiro lar para os artistas. Desta vez, o grupo volta ao palco para participar de um festival que celebra a nova geração musical, enquanto presta uma homenagem especial aos grandes nomes que marcaram a história da música.

“Somos Novos e seguimos mais baianos do que nunca. Voltar a Salvador para sermos homenageados, especialmente na Concha Acústica, com quem temos uma conexão de amor eterno, é emocionante. Reinauguramos a Concha em 2016 e, até pouco tempo, mantínhamos o recorde de público. Agora, sermos homenageados em um festival tão importante, que também celebra novos e talentosos baianos, é uma honra imensa. Salve a Bahia, Yayá!”, saudou Paulinho.

A cantora Baby do Brasil disse sentir que o reconhecimento mostra que vale a pena fazer música de qualidade, bem como se entregar de corpo e alma. Ícone da música brasileira, a artista marcou gerações com sua voz única.

“Salvador tem um lugar especial no nosso coração. Foi onde tudo começou, no Teatro Vila Velha, com o show O Desembarque dos Bichos Depois do Dilúvio Universal, antes mesmo de termos o nome Novos Baianos. A expectativa para tocar na Concha Acústica, que também marcou nossa história, é sempre vibrante”, destaca Baby.

Para Pepeu Gomes, subir ao palco e reviver clássicos como Tinindo Trincando é mais que tocar música. “É revisitar uma história de amor, união e brasilidade. A Concha Acústica, que foi tão importante no início, agora é cenário para celebrar esse legado com novas e antigas gerações”, destaca o guitar hero.

O festival

Desde 2016, o Festival de Música da Rádio Educadora FM homenageia grandes nomes da MPB em sua cerimônia de premiação, como Tom Zé (2016), Elza Soares (2017), Caetano Veloso (2018), Gilberto Gil (2019), Mateus Aleluia (2020), Maria Bethânia (2021), Gal Costa (2022) e Nelson Rufino (2023). O maior festival de composições inéditas da Bahia chega à 22ª edição consolidando sua importância cultural e apresentando novos artistas ao público.

“Todos os anos, buscamos homenagear artistas com trajetórias marcantes, que somam 30, 40 ou até 50 anos de contribuição à música brasileira. Este ano, prestar essa homenagem aos Novos Baianos é algo muito especial. A Rádio Educadora, sem dúvida, é a emissora que mais valoriza e toca o trabalho deles aqui na Bahia, e foi uma grande honra quando aceitaram nosso convite. Será um momento emocionante, reunindo o público baiano, os finalistas do festival e todos na Concha Acústica para celebrar essa história única", afirmou Flávio Gonçalves, Diretor-Geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB).

A Comissão Julgadora deste ano é composta por renomados nomes da música, como Nara Gil, Tonho Matéria, Ju Moraes, Saulo Fernandes e o produtor musical Maurício Garcia. Além das escolhas técnicas, o festival contará com dois prêmios para as músicas mais votadas pelos ouvintes, uma instrumental e outra com letra.

Este ano, o festival recebeu mais de 800 músicas inéditas inscritas. Dentre elas, 50 foram selecionadas para a competição, cada uma premiada com R$ 5 mil. Além disso, essas músicas passam a fazer parte da programação da rádio organizadora do evento, garantindo visibilidade aos artistas ao longo de todo o ano.

Segundo Flávio, o evento representa uma oportunidade única para dar visibilidade a composições inéditas, especialmente de artistas que muitas vezes não encontram espaço em outras plataformas. "Este festival é essencial para valorizar e impulsionar a rica produção musical baiana", destacou o diretor.

22º Festival de Música Educadora FM e Novos Baianos / Sábado (07), 18h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / R$ 60 e R$ 30 / R$ 42 + 1 kg de alimento (social) / Vendas: Bilheteria TCA e Sympla / Classificação: 14 anos

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.