Pagod'art vai gravar DVD de 25 anos com convidados; confira

Projeto contará a participação de grandes nomes do pagode baiano da atualidade - Foto: Divulgação

A banda Pagod’art divulgou a data da gravação do DVD comemorativo de 25 anos do grupo: próxima quarta-feira, 4. O projeto contará a participação de grandes nomes do pagode baiano da atualidade.

O show vai acontecer no Brizza Beach Club, que fica localizado na Praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A abertura dos portões será às 13h e a gravação começará às 14h.

Além dos convidados já divulgados - Léo Santana, Márcio Victor (Psirico), Tony Salles e Igor Kannário — o grupo, que é liderado pelo cantor Flavinho, confirmou a participação de mais atrações: Xanddy Harmonia, É o Tchan, Lincoln (Parangolé), Bruno Magnata (La Fúria) e Rubynho.

O repertório incluirá músicas inéditas e regravações de clássicos que marcaram época, como ‘Uisminofay’, ‘A Soma’, ‘Ovo de Avestruz’, ‘Papuburugundum’ e o recente sucesso ‘Bit do Cavaquinho’, que viralizou nas redes sociais com coreografias dançadas por artistas e influenciadores digitais.

As vendas estão abertas através da plataforma TicketMaker. Os ingressos são limitados.