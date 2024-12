Timbalada abre vendas para primeiro ensaio de 2025

Show rola sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira - Foto: Divulgação

Após duas edições neste mês de dezembro, os Ensaios de Verão da Timbalada no Candyall Guetho Square voltam em 2025.

O primeiro ensaio do ano da Timbalada será no dia 5 de janeiro, a partir das 16h. Sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira, a festa já conta com ingressos disponíveis.

Os ingressos para os setores Pista, Camarote e Lounge podem ser adquiridos na loja Bora Tickets, localizada no 2º piso do Shopping da Bahia, ou no site da empresa.