Dire Straits Legacy faz novo show neste sábado em Lauro

Tour vai oferecer um repertório especial e repleto de sucessos - Foto: Divulgação

O grupo Dire Straits Legacy vai voltar a reunir os integrantes da icônica e tradicional banda britânica na ‘For You South America Tour 2024. O show acontece neste sábado, 14, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas.

Leia mais

>>> Mais de 15 shows internacionais são confirmados no Brasil em 2025

>>> Pôr do Som incerto? Equipe de Daniela Mercury se posiciona sobre situação

>>> Celebração no Dia Nacional do Forró traz shows no Pelourinho

Trazendo nomes como Alan Clark, Danny Cummings, Phil Palmer e Marco Caviglia, a tour vai oferecer um repertório especial e repleto de sucessos para os fãs da banda.

O ingresso está sendo vendido nas lojas do Pida do Shopping Paralela, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade ou através do site da Blue Ticket. O evento conta com ingressos para os setores Arena, Camarote, Lounge e Mesas.