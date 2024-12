Mais de 15 shows internacionais são confirmados no Brasil em 2025

Mais de 10 shows internacionais são confirmados no Brasil em 2025 - Foto: Divulgação

Os fãs da música internacional podem comemorar: 2025 promete ser um ano recheado de shows imperdíveis no Brasil, com artistas de diferentes gêneros e nacionalidades. De nomes consagrados como Shakira, Sting e Alanis Morissette a grandes festivais como Lollapalooza e The Town, o calendário está repleto de atrações.

Confira a agenda de shows internacionais no Brasil para 2025, organizada por ordem de data:

Janeiro

- KARD (17/01, São Paulo)

- Twenty One Pilots (22 a 26/01, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo)

Fevereiro

- Taemin (01/02, São Paulo)

- Christina Aguilera (06/02, Rio de Janeiro; 08/02 no CarnaUOL, São Paulo)

- Shakira (11 e 13/02, Rio de Janeiro, São Paulo)

- Sting (14 a 18/02, Rio, São Paulo, Curitiba)

- Do Hanse (16/02, São Paulo)

Março

- Olivia Rodrigo (26/03, Curitiba)

- Lollapalooza Brasil (28 a 30/03, São Paulo) - Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justin Timberlake, Foster the People e Zedd.

- Alanis Morissette (30/03, Curitiba)

Abril

- Stray Kids (1º e 05/04, Rio de Janeiro, São Paulo)

Maio

- C6 Fest (22 a 25/05, São Paulo) - Gossip, A.G. Cook, Perfume Genius, Pretenders, Nile Rodgers & Chic e

- Popload Festival (31/05, São Paulo) - Norah Jones é a primeira atração confirmada no evento

Julho

- James Blunt (08/07, São Paulo)

Agosto

- Kylie Minogue (15/08, São Paulo)

Setembro

- The Town (06 a 14/09, São Paulo) com Katy Perry no dia 14.

Novembro

- Linkin Park (08 a 15/11, Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre)

- Oasis (22 e 23/11, São Paulo)