Gilberto Gil faz anúncio de datas extras para turnê de despedida

Gilberto Gil anunciou nesta quinta-feira, 21, mais duas datas extras da turnê Tempo Rei, mas somente para a cidade do Rio de Janeiro.

A turnê de despedida do baiano dos palcos está confirmada para acontecer nos dias 29 e 30 de março e 5 e 6 de abril, na Farmasi Arena.

No entanto, a novidade da vez é que a despedida oficial na cidade ficou para os dias 31 de maio e 1º de junho. O show também ocorrerá em um novo local, a Marina da Glória.

Os ingressos para as novas datas extras no Rio começam a ser vendidos nesta segunda-feira (25), às 10h, via Eventim. A pré-venda termina na quinta-feira (28), às 10h. No mesmo dia, às 12h, começa a venda geral de ingressos.