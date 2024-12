Celebração no Dia Nacional do Forró traz shows no Pelourinho

O evento reflete o reconhecimento do forró como patrimônio cultural do Brasil - Foto: Divulgação

.O Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, será palco da celebração do Dia Nacional do Forró no dia 12 de dezembro, às 20h. O evento contará com apresentações da cantora Jeanne Lima e dos convidados Del Feliz e Jô Miranda. A data homenageia Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, no dia de seu aniversário, destacando a influência do forró na cultura nacional.

Leia mais:

>> Sertanejo surpreende e critica pausa na carreira de Jorge e Mateus

>> Alexandre Peixe comandará show no dia da Lavagem do Bonfim

>> ‘Arrocha PF’ terá shows de Nattanzinho, Kart Love e mais

Segundo Telma Miranda, idealizadora do projeto, o evento reflete o reconhecimento do forró como patrimônio cultural do Brasil. "Essa conquista valoriza a identidade nordestina, preserva tradições e impulsiona a economia criativa. O título também fortalece a unidade nacional ao destacar uma manifestação cultural apreciada em todo o país", ressalta Telma. Ela também defende a inclusão do forró nos currículos escolares como ferramenta para educação e promoção da diversidade cultural.

O evento procura destacar o papel do forró como expressão artística e elemento significativo da identidade nordestina, conectando diferentes gerações por meio de suas tradições musicais.