‘Arrocha PF’ terá shows de Nattanzinho, Kart Love e mais

O evento vai acontecer no Centro de Convenções de Praia do Forte - Foto: Divulgação

A festa ‘Arrocha PF’ desembarca, no dia 3 de janeiro, em Praia do Forte, importante destino turístico da Bahia, com shows de Nattanzinho Lima, Kart Love e Devinho Novaes. O evento vai acontecer no Centro de Convenções do distrito.

A festa será o ponto de encontro da galera que curte arrochar, mas que não abre mão da atmosfera que só o verão da Bahia tem. Os ingressos estão disponíveis na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

O evento ‘Arrocha PF’ é uma inciativa das produtoras Salvador Produções, 2GB, Online Entretenimento e Forte Produções.