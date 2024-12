De graça! Tony Salles anuncia 1º show solo em Salvador

Tony compartilhou um vídeo emocionado ao lado da família, celebrando o momento especial - Foto: Divulgação

O cantor Tony Salles, natural do bairro de Periperi, está prestes a realizar o primeiro show de sua carreira solo em Salvador. O evento, marcado para este domingo, 15, acontece na Praça da Revolução, local repleto de memórias afetivas para o artista.

Leia também

>>> Pagod'art 25 Anos: Flavinho reúne a 'nata do pagodão' em DVD

>>> Maria Bethânia e Caetano Veloso lançam novo projeto após turnê

>>> Luiz Gonzaga será homenageado em show especial em Salvador

O show, com entrada gratuita, terá início às 15h e promete ser um marco em sua trajetória. Em suas redes sociais, Tony compartilhou um vídeo emocionado ao lado da família, celebrando o momento especial:

"Meu Deus, passa um filme na minha cabeça. Tava sempre ali na Praça pedindo pra dar canja, cantava na rua da glória, no E.C. Periperi, Rio Sena, Terezinha, Paripe, Plataforma… Poder voltar hoje pra fazer meu primeiro show solo no meu Bairro de coração, será uma emoção indescritível”, afirmou Tony.

"O filho de vocês tá chegando, Suburbana! Vamos juntos começar essa nova história. Nosso reencontro será LINDO DEMAIS. Não poderia ter escolhido lugar melhor. Isso significa muito pra mim", completou Tony.

Turnê "A Minha História"

Com a turnê intitulada A Minha História, Tony Salles revisita sua trajetória musical, celebrando os momentos marcantes de sua carreira. O repertório inclui sucessos de suas passagens por grupos como Cafuné, É o Tchan, Raghatoni e Parangolé, além de canções inéditas de sua nova fase solo.

A estreia oficial do projeto aconteceu na última sexta-feira, 6, durante o Carnatal, tradicional micareta do Rio Grande do Norte.